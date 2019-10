قريبا.. تفعيل مقر نقطة أمن السواحل بسرت

المتوسط:

عقد ببلدية سرت اجتماعا موسعا برئاسة عضو المجلس البلدي سرت ابراهيم مليطان وبحضور مدير مكتب التخطيط ببلدية سرت المهندس عمار العباني ومدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بسرت فضيل الصداعي ومساعد الشؤون العامة بمديرية الأمن بسرت عقيد محمد مفتاح أمراجع ورئيس محلة سرت المركز فوزي ابوزيد ومدير المركز الصحي سرت المركز خيرى ابوجازية، كما حضر الاجتماع عدد من أعيان وسكان محلة سرت المركز.

وقال مسؤول الاعلام بالبلدية إن هذا الاجتماع تم خلالة التأكيد على ضرورة تفعيل المقار الادارية ومنها تخصيص مقر داخل محلة سرت المركز ليكون مركزا صحيا يخدم الحي السكني الأول والاحياء المجاورة.

كما تطرق المجتمعون الى ضرورة تفعيل مقر نقطة أمن السواحل بالمنطقة.

