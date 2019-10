ليبيا تشارك في اجتماع الأمناء العاملين في لجان العربية للتربية والثقافة والعلوم

المتوسط:

بدأت صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، بمقر الألكسو، أعمال الاجتماع العشرين (20) للأمناء العامين للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم التي تتواصل إلى يوم 18 أكتوبر، وحضر الجلسة الافتتاحية إلى جانب معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للألكسو كل من معالي الأستاذ الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – الايسيسكو، ومعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، بمشاركة ليبيا ممثلة في الدكتور عبد المنعم امحمد ابولائحة أمين عام اللجنة الليبية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومندوب ليبيا الدائم لدى الألكسو محمد العباني.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من المسائل من بينها متابعة تنفيذ توصيات الدورتين 18 و19، ومشروع إنشاء منصة تفاعلية فيما بين اللجان وشركائها على مستوى المنظمة، وتخليد يوم الألكسو (25 يوليو) سنويا والذكرى الخمسين لإنشائها (25 يوليو2020)، والملامح الرئيسية لمشروع موازنة المنظمة للدورة المالية 2021-2022، والدور الإعلامي للجان الوطنية، ومشروع إنشاء شبكتي المدارس المنتسبة ونوادي الألكسو، ومشروع إنشاء الكراسي العلمية للألكسو.

