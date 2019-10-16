الإرهابي “زياد بلعم” يظهر ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة بطرابلس

طرابلس-العنوان

ظهر الإرهابي المطلوب زياد بلعم القيادي المؤسس لما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي في أحد محاور القتال بالعاصمة طرابلس ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة.

وكن قد ظهر بلعم في تسجيل تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطلع أبريل الماضي، مرتديا زيا عسكريا ومستقلا سيارة مسلحة تابعة لكتيبة المرسى التي يقودها الإرهابي الآخر صلاح بادي.

وتوعد بلعم في ذلك التسجيل بالثأر للإرهابي وسام بن حميد الذي عقد بيعة قتال لتنظيم داعش وفقاً لما أكده القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبدالرزاق العرادي يوم مقتل بن حميد.

كما توعد بلعم بالثأر للقيادي المؤسس الآخر في مجلس شورى ثوار بنغازي المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي جلال المخزوم المقرب من الإرهابي محمد الزهاوي المسؤول العام السابق لتنظيم أنصار الشريعة المصنف على لوائح عقوبات مجلس الامن الأمن.

ويعتبر بلعم أحد المتهمين في اغتيال ضباط وعسكريين في بنغازي بين عامي 2012 وحتى 2015، وهو من ضمن المخططين لعملية اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي.

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