المسماري : إخوان ليبيا يريدون دولة مدنية دون جيش ويباركون إرسال قوات تركية لغزو سوريا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن إعلام الإخوان في ليبيا يصف الرئيس التركي “رجب أردوغان” براعي الدولة المدنية .

المسماري أوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من بنغازي أنه حسب فلسفة الإخوان فإن الدولة المدنية ليس لديها جيش على الإطلاق بينما “أردوغان” يرسل الآن جيوشه لغزو سوريا .

وتابع أن استجلاب الإرهابيين إلى ليبيا منذ العام 2011 وحتى الآن دليل على أن هناك دولا تسعي لتدمير ليبيا وجيشها،في إشارة إلى تركيا وقطر .

وأكد المسماري أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقتنع بخطائه الفادح تجاه الشعب الليبي، وعليه الاعتذار لليبيا على تدمير المؤسسة العسكرية خلال ثورة فبراير ، منوهًا إلى أن الشعب استنجد الآن بقواته المسلحة في الحرب ضد الإرهاب.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن المجتمع الدولي يواصل ارتكاب الأخطاء في ليبيا باعترافه بحكومة غير شرعية وغير معترف بها من مجلس النواب المنتخب من الشعب .

اللواء المسماري قال إن السراج يخالف الإجماع العربي ويشجع على غزو دولة عربية من قبل تركيا لإرضاء “أردوغان”، ولتحقيق مصالحه الشخصية في ليبيا.

وذكر أن القوات المسلحة تقاتل لوصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا رئيسهم كما انتخب الأشقاء في تونس، مشيرًا إلى أن صناديق الاقتراع لن تأتي بحكومة عسكرية .

وبشأن توحيد الحكومة، أوضح المسماري أن القيادة العامة ترى أنه من اللزوم وجود حكومة وحدة وطنية تعمل على صون كرامة كل الليبيين، وعادات وحقوق جميع أفراد الشعب الليبي .

وطالب خلال المؤتمر الصحفي جميع تركيبات المجتمع الليبي من عرب وطوارق وأمازيغ التوحد ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش الإرهابي .

وأكد المسماري على ضرورة استفادة الشباب المغرر بهم في طرابلس للعودة إلى رشدهم، والاستفادة من نقطة العودة الأخيرة التي منحت لهم في طرابلس والتخلي عن المليشيات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة.

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