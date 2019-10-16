الرقابة: ضبط “جبنة مثلثات” ملوثة بـ”الصراصير”

ضبط أعضاء مركز شرطة جوددائم شاحنة محملة بـ”جبنة مثلثات” تحمل العلامة التجارية “دليس”، غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إن الكشف الظاهري تبين وجود نمو فطري على صناديق الجبنة، وحشرات دقيقة مع حشرة الصرصور داخل الصناديق بشكل كبير، وارتفاع نسبة الرطوبة وانبعاث رائحة كريهة منها.

وبيّن المركز أن ضبط هذه الشحنة تم بالتنسيق بين مكتب مركز الرقابة بالزاوية، والأجهزة الأمنية وفروع جهاز الحرس البلدي، مشيرا إلى أن الشحنة تتكون من 4 آلاف صندوق كل واحد منها فيه 24 قطعة من الجبنة.

وأشار المركز بصفحته في “فيسبوك” إلى أنه أعد تقريرا فنيا و إحاله إلى جهاز الحرس البلدي لاتخاذ إجراءته من حيث الاختصاص، كما نشر المركز صورا للكميات المضبوطة.

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