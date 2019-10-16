الثني يوجّه بعدم تكليف المواطنين شراء الأدوية

وجّه رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأربعاء، بعدم تكليف المواطنين أعباء شراء الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الثني مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد ارتيمه، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسين، ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية ببنغازي.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان إن الاجتماع بحث الاحتياجات الملحة للمستشفيات والمراكز الصحية في بغازي، واطلع الثني على مشاريع صيانة المستشفيات ونسب إنجازها، مؤكدا استعداد حكومته لتذليل الصعاب وخاصة التي ترتبط بالمواطن مباشرة.

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