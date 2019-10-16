على خلفية قضية تهديده لوزير المالية .. السلطات الأمنية بتونس تمنع “أبو دراع” من دخول أراضيها  

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات الأمنية في مطار تونس قرطاج منعت القيادي البارز في القوة الثامنة المعروفة بـ (مليشيا النواصي) محمد الأزهر أبودراع الملقب بـ “الصندوق” من دخول أراضيها .

النشطاء أوضحوا أن السلطات التونسية منعت دخول المدعو محمد أبودراع “الصندوق” أراضيها لكونه مطلوب من النائب العام الليبي على خلفية قضية تهديده لوزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

وكان وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري قد تقدم بشكوى إلى النائب العام ووزير الداخلية، قائلا إن “شخصا يدعى الطاهر عروة اقتحم مقر عمله بديوان وزارة المالية مدعيا صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، وشخصا آخر يدعى “محمد بودراع” تهجم عليه وهدده بالقتل بعد أن وضع رصاصة من عيار تسعة ملم في يده، وغادرا المبنى” وفق قوله.

وتتلخص وقائع الموضوع بحسب بومطاري في بيان له :”أنه على تمام الساعة الثانية ظهرًا من تاريخ الأربعاء 25 سبتمبر جاء إلى مقر عملنا بديوان وزارة المالية الكائن بطريق السكة شخص يدعي صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية ويدعى “الطاهر عروة”.

وزير المالية أضاف: “بعد استقبالنا له تهجم علينا مدعيًا بأن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية، رافضًا الخروج من المكتب، الأمر الذي اضطرنا إلى مغادرة المكتب وترك المعني به”.

وتابع: “عقب ذلك وبعد خروج المذكور أعلاه من مقر الوزارة، رجع على تمام الساعة الثالثة بعد ظهر ذات اليوم برفقة شخص آخر يدعى “محمد أبو دراع”، حيث تهجم الأخير بدوره علينا تاركًا بيدي رصاصة (عيار 9 مل) وخرج، وهي رسالة واضحة بضرورة تنفيذ الأمر أو يتم قتلك ”.

واختتم وزير المالية خطابه، بمطالبة القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفتح تحقيق عاجل في الموضوع.

والمدعو أبو دراع هو القائد الفعلي لميليشيا “النواصي” المعروفة بـ”الفرقة الثامنة” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والذراع الأيمن لآمرها مصطفى قدور، وهو من أبرز المتحكمين في ملف الاستثمارات والمتنفذين في طرابلس، ومطلوب لدى منظمة الشرطة الدولية “الأنتربول” على خلفية اتهامات بالفساد المالي وإهدار المال الليبي.

وسبق لـ “أبودراع” أن كتب قبل أيام وعقب صدور أمر القبض عليه جملة على حسابه بموقع “فيسبوك” قائلًا: “روسيا في عين زارة مش في وزارة المالية”، ما اعتبرها مراقبون للشأن العام دلالة واضحة على “استهزائه” بأمر القبض عليه.

وعقب صدور أمر القبض على “أبودراع” أعلنت القوة الثامنة (النواصي) وهي أكبر المجموعات المسلحة في طرابلس أن هناك من يُتاجر بدماء من وصفتهم بـ “الشهداء الأبرار” الذين ضحـوا بأرواحهم لله ثم الدفاع عن الأرض، على حد تعبيريها.

وأوضحت القوة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن من يقوم بهذه المتاجرة، يقوم بها لمصالحه الشخصية الضيقة، حسب قولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24