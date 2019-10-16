المسماري يعلن صد هجوم واسع للوفاق ويوضح حصيلة القصف الجوي والمدفعي

أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الأربعاء، أن وحدات الجيش قد صدت هجوما مضادا لقوات الوفاق في محاور عين زارة وخلة الفرجان وطريق المطار، مضيفا أن قوات الجيش تقدمت بعد انسحاب قوات الوفاق في المحاور المذكورة

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني في مؤتمر صحفي أن سلاح الجو والمدفعية الثقيلة قد استهدفا مخزنا للذخيرة في عين زارة، لافتا غلى أنه تم تدمير 3 آليات مسلحة كانت تقوم بتأمين المخزن، وأفاد بأن سلاح الجو قصف هدفا مهما بمنطقة المحمية في صرمان، وأسفرت عن سقوط 21 قتيلا من قوات الوفاق، وفقا لما ذكر.

وخاطب المسماري المجتمع الدولي بـ “الجرائم” التركية في ليبيا وجلبها آلاف الإرهابيين، وقال مستنكرا: “السراج الان يرحب بالغزو التركي لأراض عربية”، وقال، إن القوات المسلحة تقاتل من أجل السلام والديمقراطية، وأن يصل الليبيون إلى صناديق الانتخابات بأمان وحرية، من أجل الوصول إلى دولة مدنية وطنية يكون لها جيش قوي، وليست دولة بلا جيش كما يريد الإخوان المسلمون، بحسب قوله.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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