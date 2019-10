تفاصيل اجتماع “الطاهر” مع مبعوث أممي وممثلي منظمات الأمم المتحدة

المتوسط:

عقد اليوم الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر وزيرالحكم المحلي المفوض اجتماعا موسعا مع يعقوب الحلو نائب الممثل الخاص لبعثة الامم المتحدة لدعم الاستقرار والممثل المقيم ومنسق للشؤون الانسانية وممثلي منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الفنية المتخصصة، وذلك للإعلان عن مشروع بناء السلام المخصص في مرحلته الأولى لدعم برامج لتنمية مهارات وتمكين شباب سرت.

وقد شارك عميد بلدية سرت في المناقشات لوضع تصور مبدئي لكيفية وضع هذه البرامج والانشطة بالتنسيق مع كل أصحاب المصلحة كما شارك من الوزارة مكتب التعاون الدولي والفني وادارة المحافظات والبلديات.

