مُشيدًا بدور مصر .. العباني: مناقشات النواب سُتركز على وضع حد لتغول الميليشيات

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن عقد مجلس النواب للقاءات بجمهورية مصر، خير دليل على عمق وقوة العلاقات بين الدولتين وارتباطهما مصيريًا، عبر مراحل التاريخ الذي جعل الأمن القومي في الدولتين يكون واحدًا.

وتابع في تصريحات له، نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الليبيون لا ينسوا ما قامت به وقدمته مصر لليبيين من دعم لم يتوقف، موضحًا أن إتاحة الفرصة لمجلس النواب بعقد اجتماعاته في القاهرة نهاية هذا الأسبوع، دليل على ما وصلت إليه العلاقات الليبية المصرية في ظل السياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

العباني أضاف، أن اجتماعات مجلس النواب، تأتي بعد تعذر عقد اجتماعات بالداخل الليبي نتيجة للحرب ضد التطرف والإرهاب والصراعات الدائرة لتطهير المدن وإرجاعها لحضن شرعية الدولة.

واختتم أن مناقشات مجلس النواب، سُتركز على وضع حد لتغول الميليشيات المسلحة، وتمكين قوات الجيش من دخول المدن المُختطفة من الإرهاب ونزع سلاح الميليشيات وحلها طوعًا أو كرهًا، بالإضافة إلى وضع قواعد الدولة المدنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

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