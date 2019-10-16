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مُشيدًا بدور مصر .. العباني: مناقشات النواب سُتركز على وضع حد لتغول الميليشيات

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن عقد مجلس النواب للقاءات بجمهورية مصر، خير دليل على عمق وقوة العلاقات بين الدولتين وارتباطهما مصيريًا، عبر مراحل التاريخ الذي جعل الأمن القومي في الدولتين يكون واحدًا.

وتابع في تصريحات له، نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الليبيون لا ينسوا ما قامت به وقدمته مصر لليبيين من دعم لم يتوقف، موضحًا أن إتاحة الفرصة لمجلس النواب بعقد اجتماعاته في القاهرة نهاية هذا الأسبوع، دليل على ما وصلت إليه العلاقات الليبية المصرية في ظل السياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

العباني أضاف، أن اجتماعات مجلس النواب، تأتي بعد تعذر عقد اجتماعات بالداخل الليبي نتيجة للحرب ضد التطرف والإرهاب والصراعات الدائرة لتطهير المدن وإرجاعها لحضن شرعية الدولة.

واختتم أن مناقشات مجلس النواب، سُتركز على وضع حد لتغول الميليشيات المسلحة، وتمكين قوات الجيش من دخول المدن المُختطفة من الإرهاب ونزع سلاح الميليشيات وحلها طوعًا أو كرهًا، بالإضافة إلى وضع قواعد الدولة المدنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

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  • مجلس النواب بمن حضر فهناك من هو معذور لوجوده واسرته تحت سبطرة المليشيات وهناك من لم يحضر حتى لا يخسر ما يحصل عليه من دولارات فى طرابلس حصته فى سرقة ونهب المال العام وهم يريدونها فوضى حتى لا يخسروا ما ينهبوه مم مال عام

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    • في الصميم .. النواب في طرابلس مقاطعين ومنشقين لا عندهم شرعية ولا عندهم مال ولا يملكون سلاح ولا يملكون قرار
      عالة على المجتمع اعتقد ان المرضى دوي الاعاقة يمكن تأهيلهم وينفعون مجتمعهم اما هؤلاء فهم كالبهائم يعلفون بالبرسيم ومواقفهم لا تساوي شيئا
      نواب طرابلس اخس بشر ليبيا بعد المليشيات

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  • مصر بيت العرب تستقبل ابناء ليبيا الشرفاء على ارضها وهى ترد الجميل لدور الجيش الوطنى الليبى والقيادة والشعب اثناء حرب اكتوبر المجيدة حيث قاتل الجيش الليبى مع اشقائه فى مصر وكانت مصر عمقا استراتيجيا لمصر اثناء اغلاق المجال الجوى والبحرى لمصر فكانت ليبيا منفذ مصر البحرى والجوى للخارج ثم يتنقلوا برا لهذا تنتقم اسرائيل من مصر وليبيا عن طريق وكلائها فى تركيا وقطر عن طريق كلابها الخوان فى الداخل والمأجورين من نواب موزه اشترتهم بالمال وافسدتهم فمن ينسى ان قطر افسدت بلاتر نفسه رئيس الفيفا وبلاتينى رئيس الانحاد الاوربى وقتها لكرة القدم فالفلوس تفسد النفوس خاصة التيوس نواب موزه

    رد

  • مصر بيت العرب تستقبل ابناء ليبيا الشرفاء على ارضها وهى ترد الجميل لدور الجيش الوطنى الليبى والقيادة والشعب اثناء حرب اكتوبر المجيدة حيث قاتل الجيش الليبى مع اشقائه فى مصر وكانت ليبيا عمقا استراتيجيا لمصر اثناء اغلاق المجال الجوى والبحرى لمصر فكانت ليبيا منفذ مصر البحرى والجوى للخارج ثم يتنقلوا برا لهذا تنتقم اسرائيل من مصر وليبيا عن طريق وكلائها فى تركيا وقطر عن طريق كلابها الخوان فى الداخل والمأجورين من نواب موزه اشترتهم بالمال وافسدتهم فمن ينسى ان قطر افسدت بلاتر نفسه رئيس الفيفا وبلاتينى رئيس الانحاد الاوربى وقتها لكرة القدم فالفلوس تفسد النفوس خاصة التيوس نواب موزه.

    رد