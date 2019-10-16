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السراج: وجدنا بعض المحتويات والمقتنيات لـ”مرتزقة” من روسيا يقاتلون مع “المعتدي”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عن تواجد أي “مرتزقة” يقاتلون في صفوف المجموعات المسلحة، بقوله: “بالنسبة لنا لم نستعمل مرتزقة، نحن ندافع عن أنفسنا عن طريق مقاتلين شباب ووحدات جيش نظامية”.

وأوضح السراج خلال حديثه لقناة “فرانس 24” أن قواته ضبطت بعض “المرتزقة” يقاتلون مع الجيش الوطني الذي يصفه بـ”المعتدي”، وأن استخدام الجيش للمرتزقة كان منذ بداية الحرب، عبر مقاتلين من بعض الدول الأفريقية، وبعدها بفترة تمكّنت قوات الوفاق من ضبط بعض المقتنيات لمرتزقة روس، بقوله: “وجدنا بعض المحتويات والمقتنيات لمرتزقة من روسيا”.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، أن حكومته تثق في حكمة الإدارة الروسية، وأن حكومته ترى في موسكو دولة عظمى، وقادرة على لعِب دور إيجابي في دعم واستقرار ليبيا.

وحول مجريات الأحداث الميدانية، ذكر السراج أن قواته تحقق انتصارات جيدة متوازية مع ما تحققه السياسة الخارجية لحكومة الوفاق، عبر موقفها الواضح، وأن “لغتنا واحدة مع كل الأطراف وليس لدينا أكثر من لغة وأكثر من حديث”، وأن المجلس الرئاسي منفتح مع كل الأطراف، ولا يوجد لدينا أي يأس.

وخاطب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في حديثه، المشير خليفة حفتر بقوله: “كفّ عن العبث والإجرام، وقصف الليبيين بالطائرات، هذا لن يؤدي إلى نتيجة، وسيُحاسبك الليبيين والتاريخ”.

وطالب السراج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بموقف حازم وواضح اتجاه المشير خليفة حفتر الذي يصفه بـ”المعتدي” وما يقوم به من أفعال ضد حكومة الوفاق، مضيفا أنهم يقومون بتوثيق  كل الجرام التي ارتكبت في طرابلس، لتقديمها للجهات المحلية والخارجية ومحاسبة “المعتدي” لكونه المسؤول عنها، وفق ما قاله السراج.

وأقرّ رئيس المجلس الرئاسي، أن هناك انقسام في المجتمع الدولي، حول الأزمة الليبية ودعم الأطراف، وأن الدول المنقسمة يجب أن تُعيد النظر في رؤيتها للأطراف في ليبيا وتراجع موقفها، وأن لا حلّ للأزمة إلا عبر المسارات السياسية.

وأثنى السراج على الجهود التي تبذلها ألمانيا حول إقامتها لمؤتمر دولي حول ليبيا، وجدّد في الوقت نفسه، أن المسار السياسي قبل 4 أبريل الماضي يختلف تماما عن ما بعده، معربًا عن أمله في أن يكون مؤتمر برلين قصة نجاح لإنهاء الأزمة الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • من حسن حظ السراج ان القناة التى يتحدث لها من قنوات ممولة من قطر ولن تناقشه فيما يقوله من اكاذيب اما لو كان يتحدث مع قناة روسية لجلعوه اضحوكة للمشاهدين لان الادلة على كذبه واضحة وضوح الشمس عن وجود مرتزقة ومجرمين دوليين ودواعش معه تقاتل الجيش الوطنى فراينا اهالى السراج ياسراج يمسكون بمرتزق تشادى مسلح واعترف لهم بتبعيته لجويلى وراينا الطيار الامريكى المرتزق الذى امسك به الجيش الوطنى وسلموه للامريكان والاسوأ من المرتزقة تجنيده لاطفال المدارس حيث قتل منهم اثنان دفنوا فى مصراطة اما الاسوأ ففقتله للمدنيين لكى ينسب جربمته للجيش الوطنى كما حدث فى ابوسليم وبغباوته اثبت جريمته حيث ذهب ومعه باشاغا وجويلى لمكان الحادث بعد ربع ساعة مما يدل على انهم من دبروا الجريمة ولا يمكنهم الذهاب الى مكان فى مرمى نيران الجيش ووجود الثلاثة خوفا من غدر احدهم بالاخرين بالاتفاق مع المليشيات ثم جربمة السراج فى قتل الجرحى بمستشفى غريان ولن تفلت من القصاص العادل وبامكان الجيش الوطنى ان يدمر وكرك ولكن انت لا تساوى ثمن الصاروخ وقتلك تنظره المليشيات الارهابية ولنترك لها القيام بهذا العمل لتقتل بمن احسنت اليهم وجعلت خدك لهم مداس وهم من سيقتلوك ويسحلوك قبل تحرير طرابلس لذلك ليس لك مكان فى الزفة ستدفن فى مكان مجهول ايها المهبول ولن ينغعك من تستقوى بهم فانت وهم فى الهواء سوا

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  • — اذا كانت ادارة حكومة الوفاق مازالت تعتمد على المصراتيين في الشءون المحلية والمؤسسات والعلاقات الخارجية – فتعتبر حكومة فاشلة تماما – ادارة الوفاق يجب ان تكون مركزية ويكون مركزها العاصمة طرابلس – وان تعتمد على الأحكام الشرعية والقضاءية الاسلامية في الأمور العامة والخاصة- وان تعتمد على المصداقية وعدم التخصيص للموسسات سواء الإعلامية او المؤسسات الاجتماعية كالطيران والمواصلات والصحة والتعليم والعدل والاقتصاد والأمن وتعتمد على طريقة العزل والتعيين لأمناء الادارات بشكل صارم – لان الاهتمام بالقطاعات العامة ودعمها بالشكل الصحيح وحمايتها وتأمينها يصنع الدولة المدنية المثالية – ويصنع دولة لها عجلة تتحرك بشكل تابث نحو مستقبل أمن – اما اذا كانت إدارة الحكومة تعتمد على الراسماليين والانتهازيين والغوغائية والسراق واصحاب الباشا والجاه والمال وعبيد المناصب – فلا اعتقد ان سيكون لها اي فرصة على النجاح – يجب الاجتماع مع المهندسين والأطباء والطلبة وأعضاء هيئات التدريس ومدراء المصانع والصناع والخربجيين واصحاب الخبرات ًوالمثقفين والموظفين والاداريين وعدم تجاهلهم – وطرح المشاكل والحلول لكل بلدية على حدة داخل اجتماعات في إطار ديمقراطي بعيدا عن التظاهر ورفع اللافتات – وطبعا بحضور الرقابة ومعرفة التجاوزات ومعرفة من يصلح ومن لا يصلح …. نحن لا نعيش في عالم أفلاطون …!!!
    . وليس الكل في ادارة الوفاق ملاءكة …!!!
    — . فيجب تصحيح الأخطاء قبل فوات الاوان لاختصار الوقت والمخافظة عليه — . الجميع من المواطنين يَرَوْن ان ادارة الاقتصاد الليبي ركيكة جدا وتحتاج لشخص أفضل من الموجود حاليا .. !!!!
    وكذلك ادارة الامن الداخلي والإعلام المحلي ،،،!!!!
    وينطبق الامر على ادارة الصحة والتعليم والإعلام والمواصلات والطيران … ..!!!
    توجد إمكانيات وتوجد فرص …. لكن توجد تجاوزات وعرقلة واختلاسات وعدم الجدية في موضوع بناء الدولة مع مرور كل هذا الوقت …!!! . وهذا يجب ان يوضع على طاولة المناقشات المحلية والخروج بحلول منطقية … انتم لستم أطفال لتستعينوا بالمجتمع الدولي في كل شاردة او واردة …. حتى الي يجرح صبعه والا يعطس … يمشي يشكي لمجلس الامن …!!!!
    انتم شعب واعي ومسلح ويستطيع تقرير مصيره بنفسه ومناقشة مشاكله ووضع حلول لها دون الاستعانة لا بغسان سلامة ولا بمجلس أمن ولا برلين ولا صخيرات ولا برلمان ولا حتى بفرعون نفسه .
    الحكم الديمقراطي لا يعزل الشعوب عن طرح افكارهم انما يشاركهم ويوضع الحل المناسب لهم . مما يناسب العرف والدين والاخلاق .

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  • السراج يتنفس الكذب الذى لا يصدقه حتى اقرب الناس اليه لانه غير منطقى ويتعارض مع الواقع كمن يصر على ان ليبيا تقع فى قارة اوربا وانها مجاورة لتركيا وقطر ولو بحثتم فى ليبيا كلها على من يحمل كل الصفات السيئة فلن تجدوا غير هذا السراج الصهيونى الطباع لا يتقى الله استحوذ عليه الشيطان .عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
    وهذا المجرم تحول الى كلب مسعور ضد الجيش الوطنى جيش الكرامة والسيادة الوطنية واستعان باللاحتلال التركى البغيض ضد الجيش الوطنى اى خسة وعمالة وحقارة فى هذا المجرم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) .

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