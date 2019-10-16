السراج: وجدنا بعض المحتويات والمقتنيات لـ”مرتزقة” من روسيا يقاتلون مع “المعتدي”

نفى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عن تواجد أي “مرتزقة” يقاتلون في صفوف المجموعات المسلحة، بقوله: “بالنسبة لنا لم نستعمل مرتزقة، نحن ندافع عن أنفسنا عن طريق مقاتلين شباب ووحدات جيش نظامية”.

وأوضح السراج خلال حديثه لقناة “فرانس 24” أن قواته ضبطت بعض “المرتزقة” يقاتلون مع الجيش الوطني الذي يصفه بـ”المعتدي”، وأن استخدام الجيش للمرتزقة كان منذ بداية الحرب، عبر مقاتلين من بعض الدول الأفريقية، وبعدها بفترة تمكّنت قوات الوفاق من ضبط بعض المقتنيات لمرتزقة روس، بقوله: “وجدنا بعض المحتويات والمقتنيات لمرتزقة من روسيا”.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، أن حكومته تثق في حكمة الإدارة الروسية، وأن حكومته ترى في موسكو دولة عظمى، وقادرة على لعِب دور إيجابي في دعم واستقرار ليبيا.

وحول مجريات الأحداث الميدانية، ذكر السراج أن قواته تحقق انتصارات جيدة متوازية مع ما تحققه السياسة الخارجية لحكومة الوفاق، عبر موقفها الواضح، وأن “لغتنا واحدة مع كل الأطراف وليس لدينا أكثر من لغة وأكثر من حديث”، وأن المجلس الرئاسي منفتح مع كل الأطراف، ولا يوجد لدينا أي يأس.

وخاطب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في حديثه، المشير خليفة حفتر بقوله: “كفّ عن العبث والإجرام، وقصف الليبيين بالطائرات، هذا لن يؤدي إلى نتيجة، وسيُحاسبك الليبيين والتاريخ”.

وطالب السراج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بموقف حازم وواضح اتجاه المشير خليفة حفتر الذي يصفه بـ”المعتدي” وما يقوم به من أفعال ضد حكومة الوفاق، مضيفا أنهم يقومون بتوثيق كل الجرام التي ارتكبت في طرابلس، لتقديمها للجهات المحلية والخارجية ومحاسبة “المعتدي” لكونه المسؤول عنها، وفق ما قاله السراج.

وأقرّ رئيس المجلس الرئاسي، أن هناك انقسام في المجتمع الدولي، حول الأزمة الليبية ودعم الأطراف، وأن الدول المنقسمة يجب أن تُعيد النظر في رؤيتها للأطراف في ليبيا وتراجع موقفها، وأن لا حلّ للأزمة إلا عبر المسارات السياسية.

وأثنى السراج على الجهود التي تبذلها ألمانيا حول إقامتها لمؤتمر دولي حول ليبيا، وجدّد في الوقت نفسه، أن المسار السياسي قبل 4 أبريل الماضي يختلف تماما عن ما بعده، معربًا عن أمله في أن يكون مؤتمر برلين قصة نجاح لإنهاء الأزمة الليبية.

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