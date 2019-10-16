الإرهابي وحيشي الفار من بنغازي يظهر في صفوف الوفاق

رصدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي ظهور عنصر من عناصر تنظيم “مجلس شوري ثوار بنغازي” الإرهابي الفارين من بنغازي، في صفوف قوات الوفاق في محاور القتال جنوب طرابلس.

الإرهابي المطلوب لدى الأجهزة الأمنية لتورطه في عمليات إغتيال داخل مدينة بنغازي والمشاركة مع شورى بنغازي الإرهابي يدعى محمد نوري حمد وحيشي (37) عام، شارك في أحداث فبراير 2011 رفقة ما عرف بـ “كتيبة 17 فبراير”، كما شارك في المعارك ضد الجيش الليبي مع مجلس شورى ثوار بنغازي منذ عام 2014، وفقا لمقطع فيديو نشرته شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك“

فر الوحيشي خارج بنغازي في أواخر عام 2015 وانتقل إلى مدينة مصراته، وشارك مع ما يعرف بـ “سرايا الدفاع عن بنغازي” في الحرب ضد الجيش الليبي، أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مدينة بنغازي، ولديه 5 أشقاء منهم (عيسى وموسى ويونس) الوحيشي، ينتمون لتنظيمات إرهابية مثل مجلس شوري ثوار بنغازي وداعش.

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