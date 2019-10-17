مجموعة مسلحة تُطلق النار على عائلة بمنطقة قصر بن غشير

ذكرت مصادر غير رسمية، أن عائلة من منطقة قصر بن غشير، تعرضت لإطلاق النار من قِبل مسلحين، أدّت إلى وفاة الزوجة وإمرأة أخرى، وأن أبناء العائلة تم إسعافهم للمستشفى بعد عملية إطلاق النار التي نفذها مسلحين.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي خبر إطلاق النار على العائلة، وأكد بعضها أن العائلة تقطن منطقة بن غشير، وأنها تعرضت لإطلاق نار على سيارتها.

ولم تشكف الجهات المسؤولة، في حكومة الوفاق، أو وزارة داخليتها، ملابسات حادثة إطلاق النار، ولم توضح أي معلومات حولها، لأهالي طرابلس، وأهالي منطقة قصر بن غشير.

واشتكى بعض النشطاء في العاصمة، من تردّي الأوضاع الأمنية، وغياب الجهات المسؤولة، في ردعها ومعاقبتها لحاملي السلاح والاعتداءات التي يمارسونها على المدنيين.

وكانت طرابلس قد شهدت قبل فترة، حادثة مقتل الشاب رشيد البكوش، على أيدي مسلحين من مدينة الزاوية.

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