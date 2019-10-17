فيديو | الغرياني : طلب عاجل على أهالي ” الشهداء ” والمقاتلين تنفيذه بسرعة

ليبيا – اعتبر المفتي المعزول من مجلس النواب ” الصادق الغرياني ” الأربعاء أن المرحلة الحالية تتطلب عدة اولويات أهمها ” تشكيل حكومة جديدة ” .

وفي إستضافة عبر قناة التناصح التابعة له ، طالب الغرياني المسؤولين بتغيير كافة سياساتهم وأن يشعروا بالمسؤولية مع تشكيل حكومة جديدة .

كما طالب مشدداً كل من له مقاتل في الجبهة أو مات له ” شهيد ” أو أولائك الذين قال أنهم يهتمون لأمر البلد ويخرجون في مظاهرات ، أن يصدروا خطاب يوقعون عليه جميعاً بالآلاف .

وقال “ : لدينا مثلاً 5000 آلاف شهيد و 10000 مقاتل ، يجب على عائلاتهم التوقيع على هذا الكتاب ويوجهونه للرئاسي ويحملونه مع البرلمان ومجلس الدولة مسؤولية مايحدث من دماء وهلاك البلاد ويطلبون منه أشياء حقيقية محددة في مدة زمنية مقيدة ” .

وعن طبيعة المطالب ، قال الغرياني أنها يجب أن تكون أولاً تشكيل حكومة تتحمل المسؤولية وتركيب منظومة دفاع جوي ، والتحالف مع أي جهة تضع حداً لما أسماه ” العدوان المصري الفرنسي ” ومن ذلك قطع العلاقات مع هذه الدول .

وختم قائلاً في هذا الصدد : ” البلد ضاعت ولم تتحرك في المسؤولين شعرة ، شهراً بعد شهر ، البلد لم تعد تتحمل ، وهذا منكر والمنكر كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام يجب تغييره ” .

المرصد – متابعات

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