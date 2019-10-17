المسماري: مقتل عائلة التميمي إثبات جديد على إجرام “الميليشيات”

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن جرائم المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، التي تتكرر في كل مرة، لم نسمع عنها أي تنديد من البعثة الأممية أو المنظمات الدولية.

وأوضح المسماري عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش، عن مقتل عائلة التميمي، على أيدي الجماعات المسلحة، بالرماية عليهم، لحظة خروجهم من منطقة الساعدية، أدّى إلى وفاة إمرأة وأبنائها الاثنين وأختها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، أن حادثة مقتل عائلة التميمي، ستبقى من الشواهد الحية على إجرام المجموعات المسلحة، التي سيُعاقبها الجيش الوطني على أفعالها، في معركته المستمرة.

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