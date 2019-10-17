الحرس البلدي أبوسليم يقفل مصنع مياه بالشمع الأحمر

قام أعضاء مركز الحرس البلدي أبوسليم، بقفل مصنع مياه بالشمع الأحمر، لعدة أسباب منها عدم وجود وثائق رسمية بالمصنع وغياب النظافة العامة.

وأوضح المركز، عبر صفحة فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس على الفيسبوك، أن العُمّال الأفارقة يقومون بتعبئة المياه بخراطيم عادية، على أنها معباءة آليًا ومعقمة ومعالجة بالأوزون، إضافة إلى عدم وجود شهائد صحية للعُمّال بالكامل، وعدم وجود التراخيص.

وأضاف المركز، الأسباب الأخرى لقفل المصنع، ومنها الاهتمام بالنظافة العامة، ولا الاهتمام بالنظافة الشخصية، وأن المصنع لاتتوفر داخله أدنى الاشتراطات الصحية، وعليه تم على الفور قفله بالشمع الأحمر وإحالة إلى النيابة العامة.

وضمن جولاته التفقدية، أقفل عناصر الحرس البلدي أبوسليم، مخبزا بالشمع الأحمر، لعدم وجود الترخيص وعدم الاهتمام بالنظافة العامة ولعدم وجود شهائد صحية لبعض العُمّال، وعدم ارتداء الزي الخاص بالشغل ولعدم توفير التهوية اللازمة والمعدات التي فيه متهالكة ولم يقم بتجديدها وأخيرا لعدم وجود غربال الدقيق.

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