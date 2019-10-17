نشطاء يعلنون عن وقفة تضامنية مع القافلة الطبية المختطفة اليوم في طرابلس

أعلن عدد من الأطباء والحقوقيين الذين أعلنوا تضامنهم مع القافلة الطبية المختطفة، منذ فترة، عن وقفة تضامنية اليوم، بميدان الجزائر في طرابلس.

وأوضحت صفحة “الحرية لأطباء القافلة الطبية غدامس”، أن موعد الوقفة سيكون الساعة الرابعة والنصف مساءًا.

وطالبت الصفحة عبر منشوراتها التي تهدف إلى إطلاق سراح القافلة المختطفة، الأطباء والعالمين بالقطاع الصحي، بإعلان تضامنهم الكامل مع الأطباء الستة المختطفين، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عدد من موظفي مستشفى طرابلس المركزي، قد أصدروا بيانا طالبوا فيه الجهات المسؤولة سرعة التدخل للإفراج عن زملائهم الذين تم اختطافهم الأسبوع الماضي، بينما كانوا في طريقهم إلى غات ضمن قافلة طبية متجهة إلى غدامس.

وهدد الموظفون، في بيانهم، اعتبارا من الاثنين القادم الموافق 21 أكتوبر في حال لم يتم خلال الـ48 ساعة القادمة التحرك عاجلاً لإطلاق سراح الأطباء المختطفين، مستثنيين الأعمال التي تهدف إلى إنقاذ حياة المرضى من الإضراب.

وأضاف البيان: “الزملاء محتجزين في الزنتان لا نعلم عنهم أي أخبار وكانوا ضمن قافلة طبية متجهة إلى غدامس لأداء عمل إنساني وإجراء عدة فحوصات وعمليات جراحية”.

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