اخبار ليبيا الان

نشطاء يعلنون عن وقفة تضامنية مع القافلة الطبية المختطفة اليوم في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن عدد من الأطباء والحقوقيين الذين أعلنوا تضامنهم مع القافلة الطبية المختطفة، منذ فترة، عن وقفة تضامنية اليوم، بميدان الجزائر في طرابلس.

وأوضحت صفحة “الحرية لأطباء القافلة الطبية غدامس”، أن موعد الوقفة سيكون الساعة الرابعة والنصف مساءًا.

وطالبت الصفحة عبر منشوراتها التي تهدف إلى إطلاق سراح القافلة المختطفة، الأطباء والعالمين بالقطاع الصحي، بإعلان تضامنهم الكامل مع الأطباء الستة المختطفين، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عدد من موظفي مستشفى طرابلس المركزي، قد أصدروا بيانا طالبوا فيه الجهات المسؤولة سرعة التدخل للإفراج عن زملائهم الذين تم اختطافهم الأسبوع الماضي، بينما كانوا في طريقهم إلى غات ضمن قافلة طبية متجهة إلى غدامس.

وهدد الموظفون، في بيانهم، اعتبارا من الاثنين القادم الموافق 21 أكتوبر في حال لم يتم خلال الـ48 ساعة القادمة التحرك عاجلاً لإطلاق سراح الأطباء المختطفين، مستثنيين الأعمال التي تهدف إلى إنقاذ حياة المرضى من الإضراب.

وأضاف البيان: “الزملاء محتجزين في الزنتان لا نعلم عنهم أي أخبار وكانوا ضمن قافلة طبية متجهة إلى غدامس لأداء عمل إنساني وإجراء عدة فحوصات وعمليات جراحية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك