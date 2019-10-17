البلدي سبها يعلن عن تشكيل فريق مجتمعي لمعالجة ملف توزيع الوقود

أعلن المجلس البلدي سبها، عن تكليف مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية، تشكيل فريق مجتمعي، لمتابعة وتقييم استلام وتزويد شحنات الوقود الموزعة على محطات الوقود، العاملة والمعتمدة، لضمان تزويد المواطنين.

وأوضح المجلس أن الفريق، تم اعتماده من رئيس دايون بالمجلس البلدي، بالتنسيق مع النشطاء والمنظمات المجتمع المدني بالبلدية.

وأشار المجلس البلدي، أن رئيسه حامد الخيالي، قد طالب سابقا بتشكيل فريق مجتمعي من نشطاء ومنظمات المجتمع المدني ببلدية سبها بشأن متابعة وتقييم استلام وتزويد شحنات الوقود.

وخاطب البلدي سبها، أهالي المدينة، لمن يأنس بنفسه المساهمة تطوعا في تحسين تقديم الخدمات للناس، بضرورة التواصل مع مدير مكتب الإعلام والعلاقات أو عبر بريد صفحة المكتب الاعلام والعلاقات بالمجلس البلدي سبها.

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