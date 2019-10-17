الثني يبحث احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في بنغازي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في ببغازي، خلال اجتماع موسع عقده في قاعة المرحوم إبراهيم بكار بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وحضر الاجتماع وزير الصحة سعد عقوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد ارتيمه، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسين، إضافة إلى مدراء المستشفيات والمراكز الصحيه بنغازي.

وناقش الثني خلال الاجتماع، أبرز الاحتياجات العاجلة للمستشفيات والمراكز الصحية خلال الوقت الراهن، وصدر تعليماته بعدم إثقال كاهل المواطن، بأعباء شراء الأدوية وبشكل خاص أدوية الأمراض المزمنة.

واطلع رئيس الوزراء في الاجتماع، على مشاريع صيانة المستشفيات ونسِب إنجازها، مؤكدا على أن الحكومه على استعداد تام لتذليل الصعاب وخاصة التي ترتبط بالمواطن مباشرة.

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