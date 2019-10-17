اخبار ليبيا الان

المعداني يتابع ملف صيانة معهد أسماء بنت أبي بكر للمهن الشاملة

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت، القدافي البطي، عدد من الموضوعات حول مشاريع أعمال صيانة مقار معهد أسماء بنت أبي بكر للمهن الشاملة، والتى تجاوزت نسبة الإنجاز أكثر من 60 بالمائة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالبلدية، أن الاجتماع كان مناسبا لاستعراض مشروع أعمال صيانة مقر مراقبة التعليم سرت، ومكتب الامتحانات ومكتب التفتيش التربوي سرت الذى أوشك على الانتهاء خلال الأسبوع المقبل.

وأشار مدير المكتب الإعلامي، أن الاجتماع تابع أيضا مشروع صيانة المركز الصحي عمر المختار بسرت، الذى انتهت فيه أعمال الصيانة، إضافة إلى متابعة مشروع صيانة مركز الرعاية الصحية الأولية بالمدينة، الذى وصلت فيه نسبة الإنجاز قرابة 25 بالمائة

وناقش الاجتماع في سياق متابعته، المشاريع الجديدة ومنها مدرسة اليرموك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك