المعداني يتابع ملف صيانة معهد أسماء بنت أبي بكر للمهن الشاملة

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت، القدافي البطي، عدد من الموضوعات حول مشاريع أعمال صيانة مقار معهد أسماء بنت أبي بكر للمهن الشاملة، والتى تجاوزت نسبة الإنجاز أكثر من 60 بالمائة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالبلدية، أن الاجتماع كان مناسبا لاستعراض مشروع أعمال صيانة مقر مراقبة التعليم سرت، ومكتب الامتحانات ومكتب التفتيش التربوي سرت الذى أوشك على الانتهاء خلال الأسبوع المقبل.

وأشار مدير المكتب الإعلامي، أن الاجتماع تابع أيضا مشروع صيانة المركز الصحي عمر المختار بسرت، الذى انتهت فيه أعمال الصيانة، إضافة إلى متابعة مشروع صيانة مركز الرعاية الصحية الأولية بالمدينة، الذى وصلت فيه نسبة الإنجاز قرابة 25 بالمائة

وناقش الاجتماع في سياق متابعته، المشاريع الجديدة ومنها مدرسة اليرموك.

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