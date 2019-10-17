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الغرياني يتهم  مجلس الأمن بالتواطؤ ويطالب بتكوين جبهة من أهل الشهداء والثوار يحملون الرئاسي مسؤوليته”

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

ذكر الشيخ الصادق الغرياني، أن مجلس الأمن الدولي يتواطأ مع حفتر في مواصلة معركته، والشكوى إليه لا فائدة منها، وأن المجتمع الدولي يُساوي اليوم بين المجرم والضحية في ليبيا.

وأشار الغرياني، أنه طالب في أكثر من مرة، بضرورة الوقوف في وجه المؤامرة الدولية على ليبيا، وأن رضوخ الليبيين منح للمجتمع الدولي أن يتوسّع في ليبيا أكثر.

وتأسف الصاق الغرياني في حديثه، أن استسلامهم  وعدم إدراكهم لما يُمثله “المشروع الصهيوني”، جعل حفتر يتجرأ عليهم.

وخاطب الغرياني المسؤولين في المشهد في ليبيا، أن كل الظلم الذي يقع على الناس، يتحملون مسؤوليته، لأنهم تسببوا في إطماع “المجرمين” من دول ومنظمات في ليبيا، وتسببوا في إذلال الليبيين.

وحول معركة طرابلس وأداء حكومة الوفاق، أضاف الشيخ الغرياني، أن ما وصفهم بالخبراء والمختصون، قد قدّموا النصح للمسؤولين، ولكنهم أعرضوا عن أخذها، وهو الأمر الذي أدى إلى فشلهم في المعركة.

وتابع الغرياني حديثه، أن المجتمع الدولي يحسب الحساب للجادين الذين على استعداد لبذل أرواحهم لنصرة قضيتهم، وأنه لا يبالي بالضعفاء.

وأضاف الصادق الغرياني، أن سبب قدوم “حفتر” وما يحدث في طرابلس، هو عدم “نصرتنا للحق ودفعنا للظلم”، مطالبا في حديثه “تشكيل حكومة وتكوين جبهة من أهل الشهداء والثوار يحملون الرئاسي مسؤوليته”.

وخاطب حكومة الوفاق في سياق حديثه، أن لا تنخرط في أي اجتماعات إلا بعد وقف “مجرم الحرب حفتر”.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • .امثالك من الرويبضة اخبرنا بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ) [صحيح].

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