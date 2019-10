قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن “الصراع في ليبيا أدى إلى أزمة هجرة تفرض ضغوطًا غير عادلة على إيطاليا”.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، أمس الأربعاء، إلى مناقشة القضية الليبية بشكل مثمر وفعال.

