مالية الوفاق والشؤون الاجتماعية تناقشان صرف الأشهر المتأخرة لأصحاب المعاشات

ناقش وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سرعة صرف الأشهر المتأخرة من المعاشات الأساسية لمستحقيها .

جاء ذلك في اجتماع عقد أمس الأربعاء بمقر ديوان وزارة المالية بحكومة الوفاق، بحضور المراقب المالي بوزارة الشؤون الإجتماعية والمراقب المالي للهيئة العامة للصندوق التضامن الاجتماعي وعضو لجنة الإدارة بالهيئه ومدير إدارة المعاشات الأساسية بالهيئه ومندوب عن مكتب الإيرادات بالهيئه.

