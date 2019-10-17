ترامب: الصراع في ليبيا أدى إلى أزمة هجرة تفرض ضغوطاً غير عادلة على إيطاليا

ليبيا – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصراع في ليبيا أدى إلى أزمة هجرة تفرض ضغوطاً غير عادلة على إيطاليا.

ترامب أشار في المؤتمر الصحفي المشترك المنعقد بالبيت الأبيض مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “آكي” إلى أنه جرى بحث القضية الليبية خلال اللقاء الرائع والمثمر دون ذكر المزين من التفاصيل.

يشار إلى أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد زار يوم أمس الأربعاء الولايات المتحدة وبحث مع نظيره الأمريكي العديد من القضايا منها أزمة الهجرة والوضع في سوريا وليبيا.

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