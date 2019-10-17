«بلدي سبها» يتفق مع مستودع رأس المنقار النفطي على التزود بالوقود

اتفقت لجنة أزمة الوقود التابعة للمجلس البلدي سرت، مع مستودع رأس المنقار النفطي، على تزويد محطات المدينة بالوقود مباشرة، وذلك ضمن إجراءات لمواجهة أزمة نقص المحروقات في المدينة.

وقال عميد البلدية، حامد الخيالي، إن المستودع بدأ بالفعل في إرسال شحنات عبر شركة نقل للوقود، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وطالب الخيالي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بأن تتعاون مع المجلس البلدي في متابعة وتقييم إيصال الشحنات إلى المواطنين.

واقترح تشكيل فريق مجتمعي من منظمات المجتمع المدني في المدينة، تعتمد من المجلس لمتابعة وتقييم الشحنات؛ لضمان عدم التلاعب بها، وإيصالها إلى المواطنين.

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