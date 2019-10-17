إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا شمال شرق الزاوية

أنقذ حرس السواحل 80 مهاجرا غير شرعيين كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 40 ميلا شمال شرق مدينة الزاوية.

وأوضح مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، أن «من بين 80 مهاجر 11 امرأة، وثمانية أطفال يحملون جنسيات دول السودان وسورية وبنغلاديش والباقي من جنسيات أفريقية مختلفة».

وأشار المكتب الإعلامي إلى توجيه المهاجرين لـ«نقطة الخمس بحرس السواحل، حيث قدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة».

ولفت مكتب الإعلام إلى أنهم «ينتظرون وصول حافلات أحد مراكز الإيواء لتسلمهم، حيث جرى إعلام الجهات ذات العلاقة بالخصوص».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية