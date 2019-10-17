المسماري يتهم قوات الوفاق بقتل عائلة بقصر بن غشير

اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، قوات الوفاق، بقتل عائلة عبد الرحمن التميمي، التي تعرضت لقذائف مجهولة المصدر أثناء خروجها من منطقة قصر بن غشير.

وقال المسماري، في إدراج صحفي على صفحته الرسمية، إن عائلة التميمي، خرجو من قصر بن غشير هاربين من قصف المليشيات علي المنطقة، باتجاه منطقة الساعدية فقامت “المليشيات” بالرماية عليهم واستشهدت امرأة وأثنين من أبنائها، وأختها.

وأضاف المسماري، أن هذه الحادثة تندرج ضمن جرائم “المليشيات” الممنهجة ضد المدنيين العزل، فقد تكررت مثل هذه الجريمة مرات عديدة ولم نسمع تنديدا من بعثة الامم المتحدة او المنظمات الدولية التي تحول أكاذيب الإخوان إلى حقائق لتشويه المؤسسة العسكرية.

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