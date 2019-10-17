ترامب: ليبيا تسببت بضغط غير عادل على إيطاليا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيطاليا تتعرض لضغوط غير عادلة بسبب أزمة الهجرة التي فرضها عليها الصراع الدائر في ليبيا منذ أعوام.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا في البيت الأبيض.

وحول القضايا التي تمت مناقشتها، قال الرئيس الأمريكي: “جرى بحث القضية الليبية خلال اللقاء مع الرئيس الإيطالي، الذي أعرفه منذ فترة، أجرينا بالفعل محادثة رائعة ومثمرة”.

وأضاف ترامب أن “إيطاليا تدفع 1٪ فقط من تكاليف الدفاع في نطاق الناتو، ونأمل أن تزيد مساهمتها في احترام هدف الـ2٪، من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بالحلف”.

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحات نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية إلى أنه سيقوم بتقييم الشكاوى الإيطالية بشأن زيادة الرسوم على البضائع.

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