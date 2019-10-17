اخبار ليبيا الان

ترامب: الصراع في ليبيا تسبب بأزمة هجرة فرضت ضغوطاً غير عادلة على إيطاليا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصراع في ليبيا أدى إلى أزمة هجرة تفرض ضغوطاً غير عادلة على إيطاليا.

ترامب أشار في المؤتمر الصحفي المشترك المنعقد بالبيت الأبيض مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “آكي” إلى أنه جرى بحث القضية الليبية خلال اللقاء الرائع والمثمر دون ذكر المزين من التفاصيل.

يشار إلى أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد زار يوم أمس الأربعاء الولايات المتحدة وبحث مع نظيره الأمريكي العديد من القضايا منها أزمة الهجرة والوضع في سوريا وليبيا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ايطاليا هي سبب تدفق المهاجرين اليها. لانه تتعامل مباشرة مع مجرم و مهندس تهريب المهاجرين اليها من ليبيا و استضافته في اجتماع بإيطاليا شي موضوع الهجره غير الشرعيه. و تحدثت عنه بعض الصحف الايطاليه وهو مقرب من السراج

    رد