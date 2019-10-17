في تونس..خارجية الوفاق تبحث مع سفير أمريكا الوضع في طرابلس

التقى وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمود التليسي، بمقر السفارة الليبية بتونس سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند.

وتم خلال اللقاء الذي حضره القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بتونس محمد المعلول، مناقشة التعاون الفني المشترك في مختلف المجالات بين ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الراهن في ليبيا بشكل عام وفي العاصمة طرابلس بشكل خاص، و بحث آليات الوصول إلى حلول لوقف القتال والعودة إلى العملية السياسية.

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