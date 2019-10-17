المسماري: عائلة التميمي ضحية جديدة من ضحايا المليشيات

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن عائلة التميمي خرجت من قصر بن غشير، هروبا من قصف المليشيات، واتجهت إلى منطقة الساعدية، حيث قامت المليشيات بالرماية عليها، ما أدى إلى استشهاد أم واثنين من أبنائها وأختها.

المسماري وفي منشور له، أوضح أن هذه هي جرائم المليشيات الممنهجة ضد المدنيين العزل، والتي تكررت مرات عديدة، ولم يسمع تنديد من بعثة الأمم المتحدة، أو المنظمات الدولية التي قال إنها تحول أكاذيب الإخوان إلى حقائق، لتشويه المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن المعركة مستمرة من أجل اجتثاثهم والقصاص منهم.

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