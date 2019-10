السراج: أرفض الحوار مع “حفتر” ولا حل عسكري للأزمة الليبية

أكد رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، “هناك انقسام في المجتمع الدولي تجاه الأزمة الليبية”.

وأضاف السراج، في حوار له عبر قناة فرانس 24 ، “نحن منفتحين على كافة دول العالم بمافيها التي تصطف مع الطرف الأخر”.

وأكمل السراج ، “نتمنى أن تراجع كافة الدول موقفها بأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية”.

وأضاف ، “مازالنا ندعو إلى مؤتمر جامع بين الأطراف الليبية والدعوة للانتخابات”.

وأكمل السراج ، “نرحب بدعوة ألمانيا لعقد مؤتمر برلين لكن من الضروري إجراء حوار ليبي – ليبي”.

وأضاف ، “نرغب في نجاح مؤتمر برلين ونطالب بعد إقصاء أي دولة مهتمة بالملف الليبي”، مؤكدا أنه ليس هناك تأكيد على حضور الأطراف الليبية في مؤتمر برلين

وأكد السراج، أنه ” يرفض الجلوس مع خليفة حفتر أو الحوار معه بعد أحداث طرابلس”.

