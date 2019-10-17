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السراج: أرفض الحوار مع “حفتر” ولا حل عسكري للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، “هناك انقسام في المجتمع الدولي تجاه الأزمة الليبية”.

وأضاف السراج، في حوار له عبر قناة فرانس 24 ، “نحن منفتحين على كافة دول العالم بمافيها التي تصطف مع الطرف الأخر”.

وأكمل السراج ، “نتمنى أن تراجع كافة الدول موقفها بأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية”.

وأضاف ، “مازالنا ندعو إلى مؤتمر جامع بين الأطراف الليبية والدعوة للانتخابات”.

وأكمل السراج ، “نرحب بدعوة ألمانيا لعقد مؤتمر برلين لكن من الضروري إجراء حوار ليبي – ليبي”.

وأضاف ، “نرغب في نجاح مؤتمر برلين ونطالب بعد إقصاء أي دولة مهتمة بالملف الليبي”، مؤكدا أنه ليس هناك تأكيد على حضور الأطراف الليبية في مؤتمر برلين

وأكد السراج، أنه ” يرفض الجلوس مع خليفة حفتر أو الحوار معه بعد أحداث طرابلس”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • يا خنزير يا تيس. غير من مازال يقعمز مع كلب زيك. انت وين يا فاسد يا مجهول الاصل يا خانب يا جبان يا قذر. تاجر ابواب فاشل. و المشير حفتر احد ابطال تحرير سيناء. وين. انت و الله لن يرضي بيك المشير حتي عساس علي زريبة كلاب. اتفوووه عليك يا فاسد. و مصيرك تحصل يا صايع يا خانب

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