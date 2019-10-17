ناقش رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، استراتيجية المؤسسة للسنوات الخمس القادمة، والتي تهدف إلى زيادة معدّلات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل من النفط و4 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2024، وذلك شريطة تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا وتوفر التمويلات الكافية لذلك.

وقال صنع الله ” إنّ برنامجنا الاستثماري يشمل عدّة مجالات بما في ذلك الاستكشاف والحفر البيني وحقن المياه وصيانة الآبار النفطية وتطوير الحقول الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت المتضرّرة وتوسيعها، كما أننا بحاجة إلى دفع الفواتير المعلّقة للشركات الخدمية، بما يساهم في استعادة الثقة في القطاع، مضيفا إنّ ليبيا تعتبر أهم مورّد للنفط في منطقة البحر الابيض المتوسط. كما أنّ لدينا بنية تحتية جيدة تحتاج الى بعض التأهيل، إضافة إلى أنّ مختلف العروض التي نقدّمها فيما يتعلّق بعمليات الاستكشاف والانتاج تعتبر استثنائية، حيث أنّها تخلو في معظم الحالات من المخاطر الجيولوجية.”

كما تطرّق خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من كل من وزارات الخارجية والخزانة والطاقة بالولايات المتحدة، إلى التحديات التي تواجه عمليات المؤسسة، والناجمة أساسا عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية، إضافة إلى عدم توفر التمويل الكافي؛ الأمر الذي يحول دون رفع القدرة الإنتاجية، بل قد يتسبب أيضا في تراجع حادّ للإنتاج.

ودعا صنع الله إلى ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية في كافّة المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحمّلها مسؤولية كل دينار ليبي يتم صرفه وانفاقه؛ مستشهدا بمبادرة المؤسسة المتمثلة في الكشف عن الإيرادات النفطية بشكل شهري.

The post “الوطنية للنفط” تستعرض استراتيجيتها في اجتماع مع كبار المسؤولين الأمريكيين appeared first on صحيفة المتوسط.

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