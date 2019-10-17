بحضور وفد وزاري.. مؤسسة النفط تعرض مشاريعها المستقبلية في أمريكا

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اجتماعا مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، لبحث آفاق التعاون ضمن خطة المؤسسة لزيادة غنتاج ليبيا من النفط خلال السنوات الخمس القادمة.

ووفقا لمصادر المؤسسة فأن الاجتماع تناول عرض استراتيجية المؤسسة للسنوات الخمس القادمة، والتي تهدف إلى زيادة معدّلات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل من النفط و4 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2024، وذلك شريطة تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا وتوفر التمويلات الكافية لذلك، حيث قام مستشار مجلس إدارة المؤسسة جمال هويسة، باستعراض الفرص التجارية المتاحة أمام المشترين والمستثمرين الدوليين في قطاع النفط الليبي.

وقال صنع الله، إنّ برنامج المؤسسة الاستثماري يشمل عدّة مجالات بما في ذلك الاستكشاف والحفر البيني وحقن المياه وصيانة الآبار النفطية وتطوير الحقول الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت المتضرّرة وتوسيعها.

وحضر الاجتماع وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، ومحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، وسفير ليبيا لدى الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى عدد من الممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا