“الخيالي” يطالب الشركات الناقلة بتخفيض سعر شحن الوقود ببلدية سبها

العنوان_سبها

أفاد عميد بلدية سبها “حامد الخيالي” في تصريح له لمكتب الإعلام بالبلدية بأنه تم الإتفاق بين لجنة أزمة الوقود ببلدية سبها برئاسة “نوري الغويزي” ومستودع راس المنقار النفطي بتزود الوقود مباشرة إلي محطات المدينة وباشرت اللجنة بإرسال شحنات كما متفق عليه مع شركة النقل لتزويدات الوقود الي المدينة.

وفي إطار ذلك إقترح “الخيالي” بتشكيل فريق مجتمعي من منظمات المجتمع المدني بسبها يتم إعتماده من قبل المجلس البلدي سبها لمتابعة وتقييم الشحنات لضمان عدم التلاعب بالشحنات وإيصالها إلي المواطنين.

كما أضاف”الخيالي” بأن شحنات الوقود مضاف عليها رسوم شحن الوقود من راس المنقار إلي بلدية سبها والتي تبلغ تكلفة كل شحنة قرابة ( 7000 )دينار

وتابع “الخيالي” بأن تتحمل شركات النقل المشتقات النفطية مسؤوليتها في المساهمة بنقل الوقود لتخفيض سعر تكلفة شحن الوقود من المصدر إلي بلدية سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية