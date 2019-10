السفارة الأمريكية: يجب توحيد كافة المؤسسات السيادية في ليبيا

اجتمع مسؤولون أمريكيون وليبيون في واشنطن لمناقشة تدابير محددة لزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الليبية في مجال الاقتصاد والطاقة ودعم الحكم الموحد للمؤسسات السيادية وضمان تمويل مستقر لقطاع الطاقة في ليبيا.

المشاركون أكدوا وفقاً للسفارة الأمريكية لدى ليبيا على ضرورة أن تكون كافة المؤسسات السيادية بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي موحدة وغير مسيسة وذات كفاءة فنية وأن تعمل بالنيابة عن كافة الليبيين.

ووافق المشاركون الليبيون على المضي قدماً في خطط لصيانة قطاع الطاقة وتطويره والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الشفافية والفعالية.

