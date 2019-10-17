امغيب: اجتماعات القاهرة تستهدف لمّ الشمل وعودة النواب للواجهة السياسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن وفد مجلس النواب الذي سيزور العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، سيتكون من 90 نائبا، ويستهدف مناقشة أمور عدة، أبرزها لمّ شمل المجلس ليعود هو الواجهة السياسية، التي يجب أن تخاطب ويخاطبها العالم، بصفته الجهة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي.

وأضاف امغيب في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن هذه الاجتماعات تعد الجولة الثانية لأعضاء مجلس النواب، بعد لقاء عقدوه في القاهرة منتصف شهر يوليو الماضي، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة لتوحيد “مجلس النواب المنقسم”.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعلن عقد اجتماع لأعضاء المجلس في القاهرة برعاية مصرية لمحاولة للملمة مجلس النواب، وإيجاد رؤية واحدة لمجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين المقبل.

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