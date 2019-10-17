اللواء 73 مشاة: ظهور الإرهابي زياد بلعم بمحاور طرابلس ليس بالأمر المفاجئ

ليبيا – أعلن الناطق باسم اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة المنذر الخرطوش نجاح القوات المسلحة في تدمير آليات وقتل عدد كبير من المجموعات التابعة لمسلحي الوفاق في أكثر من محور قتال بالعاصمة طرابلس خلال الـ48 ساعة الأخيرة ، لافتاً إلى أن جميع الوحدات العسكرية القتالية تقوم بواجبها في ميادين القتال ولن تكل لحظه واحدة في ذلك.

الخرطوش أوضح عبر المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة أن ظهور الإرهابي زياد بلعم ليس بالأمر المفاجئ للقوات المسلحة لأنها تدرك جيدا بأن التنظيمات الإرهابية سوف تكشر عن أنيابها ولا تستبعد استخدامهم أساليب القتال السابقة في بنغازي ودرنة من ملاغم بأشكال مختلفة إلى العمليات الإنغماسية بالسيارات المفخخه “دقم” وغيرها.

وأشار الخرطوش إلى أن شعبة الإعلام الحربي تستمر في التوثيق على أن يتم السرد في مواعيد أخرى حفاظا على حياة جنود القوات المسلحة البواسل من الطيران التركي للعدو الغاشم. وأضاف :” الوحدات العسكرية تقدم الغالي والنفيس في حربها مع الإرهاب منذ الساعات الأولى لعملية الكرامة ولن تتوقف او تتهاون في قتال المجموعات المسلحة والعصابات الإرهابية تحت أي مسمى كان”. الناطق باسم اللواء 73 مشاة نوّه إلى أن القائد العام للقوات المسلحة عندما يتحدث عن تحرير العاصمة من المليشيات لا يقصد شارع أو طريق او منطقة بالعاصمة مثلما تحاول المليشيات أن تكسبه أنما يتحدث عن النصر المؤزر في تطهير العاصمة طرابلس وتأمينها الأمر الذي تطمح إليه القوات المسلحة بالإضافة إلى تأمين كامل التراب الليبي.

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