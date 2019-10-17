الأميل يكشف تفاصيل القبض على داعشي في سرت

كشف الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات بقوة حماية وتأمين سرت، سالم الأميل، أن قوة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على إرهابي يتبع تنظيم داعش بعد ورود معلومات تفيد بدخوله إلى المدينة بعد فراره منها نهاية 2016.

وأضاف الأميل في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” أن عملية القبض تمت بالتعاون مع قوة حماية سرت، بعد إعداد كمين محكم أوقع بالإرهابي.

وأشار سالم إلى اختباء العشرات من عناصر داعش في المناطق الجبلية جنوب ليبيا، مُستغلّين الضعف الأمني بتلك المناطق، مُضيفاً أنه وفي حال تمكّنوا من التجمّع في مكان واحد فإن ذلك سيكون كارثة حقيقية.

وأكد الأميل أن احتمالية تسلل عناصر داعش الفارين من سوريا والعراق إلى ليبيا عبر الحدود أمر غير مستبعد، خاصة في ظل التوتر الأمني الذي تعيشه المناطق الحدودية.

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