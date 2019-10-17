مساعٍ لحل مشكلة معاشات الضمان الاجتماعي المتأخرة

ناقش وكيل وزارة المالية في حكومة الوفاق يوم الأربعاء مشكلة تأخر سداد المعاشات الأساسية خلال اجتماع موسع عقد في مقر الوزارة بطرابلس بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والمراقب المالي للوزارة وممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي والمراقب المالي.

ووفقا لما ورد عن الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك فقد تطرق الاجتماع لملفات أخرى من بينها البحث عن آلية لمساعدة العائلات النازحة وضمان وصول المساعدات لها.

وكان وزير المالية فرج بومطاري قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لحصر الديون والالتزامات المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي.

ووفقا للقرار الذي نشرته الوزارة الأربعاء، فإن اللجنة ستتحقق من الاستقطاعات الضمانية لصالح صندوق الضمان الاجتماعي إن كانت خصمت من الميزانية العامة وشدد القرار على ضرورة اقتراح حلول من قبل اللجنة لتسوية الالتزامات المالية مع الصندوق ومطابقتها.

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