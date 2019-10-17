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الغرياني: “حفتر” يمثل المشروع الصهيوني بتواطؤ مع المجتمع الدولي

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني  إن مقتل الأطفال في الفرناج واحدة من مئات المآسي التي يتجرعها الليبيون، منذ خمس سنوات.

الغرياني  أوضح – عبر برنامج الإسلام والحياة بقناة التناصح التابعة للجماعة الليبية المقاتلة – أن استسلام الليبيين لخليفة حفتر، هو سبب تجرؤه عليهم، مبينًا أن حفتر يمثل المشروع الصهيوني، الذي يستهدف إجهاض تطلعات الشعوب للحرية، مبينًا أنه يتم تنفيذه بخطط من الإمارات والسعودية، وبتواطؤ مع المجتمع الدولي.

ووجه رسالة إلى من يتحكمون في المشهد في ليبيا، قائلاً: “كل ما يقع من ظلم على الناس من فقد أرواح أو ممتلكات فهم مسؤولون عنه”، موضحًا أن العلماء جعلوا للضمان أسبابًا ثلاثة، الإتلاف بالتعدي؛ والتسبب في التعدي؛ وتفريط اليد المؤتمنة، وأن هذه الأسباب الثلاثة للضمان اجتمعت في المسؤولين عن ليبيا في الوقت الراهن.

وأضاف أن التنصل من المسؤولية ضرب من الجحد، وأن الجحد أحد أنواع الإتلاف الموجبة للضمان، مؤكدًا أن المسؤولين تسببوا في إطماع ما وصفهم بـ”المجرمين” من دولٍ ومنظمات في ليبيا، وأنهم تسبّبوا في إذلال بني وطنهم، موضحًا أن آيات القرآن تذكر في أكثر من مناسبة أن المتسبب مسؤول عما تسبّب فيه.

ولفت مفتي ليبيا المعزول، إلى أن الخبراء والمختصون بذلوا كل النصح لرد العدو والأخذ بأسباب النصر، ولكن المسؤولين إلى هذا اليوم معرضون، موضحًا أن هذا تفريط يؤدي إلى الفشل.

وتساءل: “لماذا لا نبحث عن تحالفات مع بلاد معادية للإمارات لتكف شرّها عنّا؟”، موضحًا أن الدفاع عن النفس بكل الوسائل مشروع، تُقره الشرائع والقوانين والأعراف، مؤكدًا أن الشكاوى إلى المجتمع الدولي لا تُجْدي شيئا مع الظالمين.

وبيّن الغرياني، أن مجلس الأمن يعرف ما تفعله الإمارات في ليبيا أكثر مما يعرفه الليبيون أنفسهم، مبينًا أن الشكوى إليه أيضا لا نفع فيها، متهمًا إياه بالتواطؤ مع حفتر، متابعًا: “فرنسا التي تشارك في قتل الليبيين هي أحد أعضائه، فلا معنى للشكوى إليه”، مُبينًا أن أكثر ما يشجع حفتر على الاستمرار في إجرامه هو غياب العدل والتسوية بين المجرم والضحيّة، كما يفعل المجتمع الدولي.

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  • الغريانى مهبول رسمى .اى شهداء يا اغبياء فهم كلاب النار فالغريانى تعلم على يد يهودى اخفى عنه الكثير من القرآن والسنة وقتلى الغريانى مع الغريانى ومن ينفق عليهم فى قطر ينطبق عليهم الحديث الشريف : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله تبارك وتعالى له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة له كذبت ويقول الله بل إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.

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  • لو كان حفتر يخدم المشروع الصهيونى لكنت انت اول من يقبل قدمه ولنال دعم كلاب الصهاينة فى تركيا وقطر وحصل على الطائرات الاسرائلية المسيرة التى تنتج فى تركيا ولعملت كل القنوات المسعورة الممولة من قطر لصالحه ولجاء استاذك اليهودى ليمنحه ميدالية ولكن للاسف حفتر حصل على اعلى وسام فى حرب اكتوبر لانه حارب الصهاينة ولو كان المشروع الصهيوتى يدعم قيام جيش وطنى فى ليبيا لرحبنا به لكل الكل يعرف انك وامثالك من الكلاب المسعورة تدفع لكم قطر نيابة عن اسرائيل لهدم الجيوش الوطنية وانت تعيش فى تركيا التى تربطها علاقات استراتيجة مع اسرائيل والاسمنت التركى يستخدم فى بناء المسطوطنات يامسطول فهل تستطيع ان تنصح اردوغان ان يقطع علاقته مع اسرائيل بالطبع لا كان يقطع لسانك من لغلوغه ومعاه كمان عضو اخر منتهى الصلاحية ويرميهم للكلاب

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    • الغرياني هو من يجر أهل مصراتة للقتل والدمار ، ياغرياني عندما تتحدث عن الإمارات العربية فحتى على المستوى الفردي تجد الشخص الإماراتي وأغلبهم اكثر بمليون مرة من الشخص القطري مخافة من الله ، والله سمعت ورايت وارتحت لناس الإمارات حتى قبل احداث فبراير . الإمارات دولة إسلامية بينما قطر دولة تحكمها حكومة ملعونة اخوانية

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