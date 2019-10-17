«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار غزيرة على مرزق وغات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار من حين لآخر خاصة علي دواخل الشمال الغربى ومرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الجنوب الغربى، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، موضحا أن الأمطار ستكون جيدة إلى غزيرة غدا والسبت المقبل على مناطق مرزق، وأوبارى، والقطرون، وغات، قد تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، بقاء درجات الحرارة معتدلة على غالب مناطق ليبيا، حيث تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية شمالا، وبين 29 و34 درجة مئوية في مناطق الوسط والجنوب الغربي، وتصل إلى 38 درجة مئوية على مناطق الجنوب الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، خاصة على الدواخل، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الغربي.

الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى إمساعد – الواحات – مراده:

تتكاثر السحب على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، مع تكون الضباب في الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 28 و32 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

الطقس مغيم، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون نسبة سقوط الأمطار جيدة إلى غزيرة، خاصة غدا والسبت، ما قد يؤدي إلى جريان المياه في الأودية المحلية.

الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا طفيفا غدا.

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