عبدالجليل يبحث مشاكل تعليم النازحين مع الحلو

بحث وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، مع نائب الممثل الخاص في ليبيا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يعقوب الحلو، ملف تعليم أبناء النازحين في ليبيا.

وبينت وزارة التعليم، انه تم خلال الإجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس، مناقشة ملف النازحين وتأثيره على بداية العام الدراسي الجديد حيث أن عدة مدارس في أكثر من منطقة لم تستطع استقبال الطلبة بسبب تواجد العائلات النازحة بها مما أدى إلى تأخر الطلبة للالتحاق بدراستهم .

كما تم التطرق لمناقشة عدة مشاكل تخص لجنة الطوارئ منها الكهرباء والوقود والقمامة وغيرها التي حدثت بسبب الحرب بطرابلس .

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