قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب، إن اجتماع القاهرة 2 الذي يجمع أعضاء مجلس النواب يهدف للم الشمل.

وأوضح في تصريحات صحفية إن «وفد مجلس النواب الذي سيستهل زيارته إلى القاهرة اليوم سيتكون من 90 نائباً، ويستهدف مناقشة أمور عدة، أبرزها لمّ شمل مجلس النواب ليعود هو الواجهة السياسية، التي يجب أن تخاطب ويخاطبها العالم، بصفته الجهة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي».

