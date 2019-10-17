الخيالي: على الشركات الناقلة تخفيض سعر نقل الوقود إلى بلدية سبها

ليبيا – أفاد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أنه تم الاتفاق بين لجنة أزمة الوقود ببلدية سبها برئاسة نوري الغويزي ومستدوع راس المنقار النفطي بتزويد الوقود مباشرة إلى محطات المدينة والموزعة على المحطات العاملة قبل 2011 داخل المدينة.

الخيالي أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية أنه تم المباشرة فعلاً بإرسال شحنات عبر الاتفاق مع شركة نقل لتزويدات الوقود إلى المدينة.

وطالب منظمات المجتمع المدني والإعلام بالتعاون مع المجلس البلدي سبها بمتابعة وتقييم إيصال الشحنات إلى المواطن، مقترحاً تشكيل فريق مجتمعي من منظمات المجتمع المدني بسبها يتم اعتماده من قبل المجلس البلدي سبها لمتابعة وتقييم الشحنات لضمان عدم التلاعب بالشحنات وايصالها للمواطنين.

كما نوّه إلى أن شحنات الوقود مضاف عليها روسوم شحن الوقود من راس المنقار إلى بلدية سبها والتي تبلغ تكلفة كل شحنة قرابة 7000 دينار، مؤكداً على ضرورة أن تتحمل شركات نقل المشتقات النفطية مسؤوليتها في المساهمة بنقل الوقود لتخفيض سعر تكلفة شحن الوقود من المصدر لبلدية سبها. وفي ذات السياق أعلنت بلدية سبها عن تكليف مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سبها من قبل عميد المجلس البلدي بتنسيق مع النشطاء والمنظمات المجتمع المدني بالبلدية للعمل علي تشكيل فريق فريق مجتمعي من نشطاء ومنظمات المجتمع المدني واعتماده من رئيس دايون المجلس البلدي.

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