ضبط 180 مهاجرا ومصادرة 60 سيارة بدون اجراءات في بنغازي‎

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، إطلاق حملات مروية في عدة شوارع رئيسية تمكن خلالها من ضبط 60 سيارة بدون إجراءات وتمت مصادرتها.

وأضاف الجهاز أنه أطلق حملة موازية قام خلالها بمداهمة عدد من المنازل التي تأوي مهاجرين غير شرعيين، واستطاع عناصر الجهاز إلقاء القبض على (180) مهاجر من جنسيات مختلفة لا يملكون إجراءات ومستندات رسمية وتمت إحالتهم إلى جهات الإختصاص.

وأشار الجهاز إلى أن نبه أصحاب السلخانات والمجازر بأن الأحد القادم الموافق 20 اكتوبر سيكون آخر موعد لاستكمال الكشوفات الطبية الخاصة بالعمال، مؤكدا أنه سيعرض كل من ذلك للمساءلة القانونية .

وكان جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه ألقى القبض على 3 أشخاص من مروجي المخدرات والحبوب المُهلوسة بمنطقة الوحيشي وسط المدينة.

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