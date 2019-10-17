مصراتة الطبي يطلق أول برنامج تدريبي لتأهيل الصيادلة السريريين‎

أطلق مركز مصراتة الطبي أول برنامج تدريبي يستهدف تدريب الصيادلة السريريين العاملين بالأقسام، على تقديم الرعاية الطبية الصيدلانية للمرضى داخل المركز بعد التأكد من إعطاء المريض الدواء حسب الجرعة والشكل المناسبين.

ويتناول البرنامج التدريبي محاضرات متنوعة تشمل التدخلات العلاجية الطارئة والمزمنة، والأدوية المنقذة لحياة حديثي الولادة بقسم العناية الفائقة والتفصيل الصيدلاني وحساب المحاليل الوريدية للمريض حسب الوزن.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إن قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة جرى تفعيله لأول مرة عام 2018 لوضع المعايير والأنظمة والإجراءات اللازمة لتطبيق الصيدلة السريرية بالمرافق الصحية في ليبيا.

وكشفت “ريم المبسوط” رئيس قسم الصيدلة السريرية التابع لإدارة الصيدلة بالوزارة إن العدد الفعلي من الصيادلة السريريين العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية 120 صيدلي على مستوى ليبيا، وفقًا للإحصائيات التي

وبحسب الوزارة سيستمر تنفيذ البرنامج التدريبي على مدى أسبوعين، إذ يبادر مركز مصراتة الطبي بتنفيذ البرنامج كأول مركز طبي متخصص في ليبيا يبدأ في تدريب الصيادلة السريريين بعد تفعيل قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة.

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