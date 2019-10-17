المسماري: السراج يُغازل تركيا طمعا بـ”دعم أكبر”

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة قامت بتعزيز إنجازاتها العسكرية في عدة محاور إضافة إلى قيامها بمناورة ناجحة نحو تحقيق هدفها الرئيسي لتحرير العاصمة من المجموعات المسلحة.

وأضاف المسماري أن سلاح الجو قام الأسبوع الماضي باستهداف عدد من المواقع منها مخازن للذخيرة ومدرعات تابعة للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأشار اللواء خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء، إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يُحاول التقرب من تركيا بإعلان دعمه لعملياتها العسكرية في سوريا، لنقل مُقاتلين إرهابيين إلى ليبيا.

وحول سير العمليات العسكرية على الأرض، أوضح المسماري أن الأسبوع الماضي كان حافلاً بالتطوّرات في كافة المحاور، ونطاق العمليات من القرضابية إلى تاجوراء، وعين زارة وصلاح الدين إلى منطقة العزيزية بمحيط العاصمة.

وقال المسماري إن إرهابيين مدرجين على قوائم الإرهاب في العديد من دول العالم يقاتلون في صفوف الوفاق ضد الجيش الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية