العباني: إجتماعات القاهرة ستركز على تمكين الجيش من نزع سلاح الميليشيات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أنه ليس هناك جدول أعمال محدد حول القضايا التي سيناقشها النواب حتى الآن في إجتماعات القاهرة ،مشيرا إلى أنه سيتم وضع جدول توافقي أثناء الاجتماع.

العباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”أمس الأربعاء لفت إلى أن اللقاء يهدف إلى لملمة مجلس النواب ورأب ما حل به من تصدعات،موضحاً أن الاجتماعات تعقد بالقاهرة لتعذر انعقادها بالداخل الليبي نتيجة ظروف الحرب ضد الإرهابيين.

وبيّن أن الاجتماع سيركز على وضع حد لتغول المليشيات المسلحة وتمكين الجيش من دخول المدن المختطفة من الإرهاب ونزع سلاح المليشيات وحلها طوعا أو كرها ووضع قواعد الدولة المدنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد العباني على أن عقد مجلس النواب للقاءات بمصر يعد دليلا على عمق وقوة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين وارتباطهما مصيريا عبر مراحل التاريخ الذي جعل الأمن القومي في الدولتين يكون واحدا.

وإختتم عضو مجلس النواب قائلاً:”لا ينسى الليبيون ما قامت به وما قدمته أرض الكنانة لليبيين من دعم لم يتوقف، ولعل إتاحة الفرصة لمجلس النواب الليبي لعقد اجتماعاته في القاهرة خير دليل على ما وصلت إليه العلاقات الليبية – المصرية في ظل السياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية