عميد بلدية سبها يؤكد بدء إرسال شحنات الوقود إلى المدينة

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أنه تمت المباشرة بإرسال شحنات عبر الاتفاق مع شركة نقل لتزويدات الوقود إلى المدينة.

وأوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية أنه تم الاتفاق بين لجنة أزمة الوقود ببلدية سبها برئاسة نوري الغويزي ومستودع راس المنقار النفطي بتزويد الوقود مباشرة إلى محطات المدينة والموزعة على المحطات العاملة قبل 2011 داخل المدينة.

وطالب منظمات المجتمع المدني والإعلام بالتعاون مع المجلس البلدي سبها بمتابعة وتقييم إيصال الشحنات إلى المواطن، مقترحاً تشكيل فريق مجتمعي من منظمات المجتمع المدني بسبها يتم اعتماده من قبل المجلس البلدي سبها لمتابعة وتقييم الشحنات لضمان عدم التلاعب بالشحنات وايصالها للمواطنين.

كما نوّه إلى أن شحنات الوقود مضاف عليها روسوم شحن الوقود من راس المنقار إلى بلدية سبها والتي تبلغ تكلفة كل شحنة قرابة 7000 دينار، مؤكداً على ضرورة أن تتحمل شركات نقل المشتقات النفطية مسؤوليتها في المساهمة بنقل الوقود لتخفيض سعر تكلفة شحن الوقود من المصدر لبلدية سبها.

